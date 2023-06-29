草蜢10月將在高雄巨蛋開唱。（開麗娛樂提供）

香港殿堂級場跳組合「草蜢」，年初帶著全新演唱會《RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會首站 台北站》重返台北小巨蛋，華麗精彩演出獲得熱烈回響，口碑爆棚，粉絲敲碗不斷，團隊討論後拍板加場且將前進高雄開唱，於10月28日舉辦《RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站》，這是3位唱跳男神即將首度於高雄巨蛋舉辦演唱會，更是首組踏上高雄巨蛋舉辦演唱會的香港團體組合，3人都非常期待與南台灣的粉絲們相聚。

確認加場高雄後，3位成員都非常開心與感動，也特別錄製ID影片感謝粉絲們的熱情支持，蔡一智說自己都感動到說不出話，蔡一傑則分享到自己對高雄的印象就是天氣很熱，大家都穿短袖，很像去到夏威夷的感覺，重點是大家也都非常熱情，蘇志威也談到真的很久沒去高雄了，非常期待10月28日的演唱會跟大家相聚。

3人也透漏會特別為高雄場加入新的演出內容，請大家期待 10月28日《RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站》的演出；《RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站》門票將於7月15日中午開賣，購票請洽開麗售票、KKTIX及FAMIPORT。