高雄市燕巢區阿公店水庫於今（29）日上午11時13分疑似有人落水，消防局出動4車9人2艇前往，至中午12時30分仍在搜救中。岡山警方表示，經員警初步調查，該名67歲鄭姓男子從事水庫清淤工作，在乘坐小艇準備爬上工作平台時，不慎落水，目前由警消打撈中。

此外，消防局人員也提醒民眾，隨著夏日炎熱，民眾到各水域戲水請小心，或到有救生人員的游泳池休憩。