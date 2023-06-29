多項民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲領先國、民兩黨總統參選人；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，年輕選民不是今天才疏離民進黨；把年輕選民逐漸疏離民進黨的現象，歸因於賴清德個人風格，甚至穿著，基本上是犯了嚴重「見樹不見林」的謬誤。

他認為，柯文哲此刻享有年輕人高支持度，其來有自；除了越來越多年輕人對兩大黨反感外，他講話比較大膽、有趣、不受拘束，也是重要原因。但賴清德不必學他，事實上也學不來。

他表示，賴清德有自己獨特的優勢，近三十年專業政治工作者的磨練，讓他有別於其他兩位候選人；只要言行像個執政黨的總統候選人，有節奏地提出各項國家未來大政方針，不斷推出吸引人的議題，不斷端出看得見的牛肉，像補助私立大學生學雜費等，自然可以和在野黨總統候選人有效區隔，年輕選民遲早會發現誰才是2024最值得支持的對象。

游盈隆在臉書指出，柯文哲席捲年輕選民支持，賴侯二人瞠乎其後，是眼前不爭的事實。2023年6月，柯在20-24歲選民中，以六成七遙遙領先賴的8.8％，侯的7.4％，在社會新鮮人中掀起海嘯式支持浪潮。

他說，這種情形可以一直維持到選舉最後一天嗎？他覺得不一定，還須看賴侯兩人後續表現。

他舉例，2022年12月，侯友宜就曾在20-24歲選民中，以三成四遙遙領先柯的二成二，賴的一成四。2023年3月，賴清德也曾在20-24歲選民中，以三成三遙遙領先柯的二成四，侯的一成六。

他說，過去這七個月，五十歲以下總統選民的支持傾向飄忽不定，三到六月意外與突發事件頻傳固然是重要因素，但三個候選人的表現才是關鍵之所在。

他說，上述三組數字顯示，過去七個月，侯、賴、柯都曾在20-24歲選民中拔頭籌，顯示這個族群的偏好（Preferences)尚不穩定，易受外在環境因素左右。相對之下，25-34歲選民的偏好就穩定多了。

他指出，2023年6月，柯在25-34歲選民中，以四成領先賴的二成八，侯的一成三；2023年5月，柯以三成六領先賴的二成九，侯的二成一；2023年3月，柯以三成一領先賴的三成，侯的一成九。由此可見，25-34歲選民的支持傾向的確相對穩定許多。而35歲以上選民政治態度更接近定型，支持對象一旦決定就不太會改變。近期侯友宜35歲以上支持者大量出走是少見的例外。

他指出，賴清德或賴陣營該不該憂慮年輕選民大量流向柯文哲的現象？答案是：當然應該憂慮。但真正的問題是：如何贏得年輕選民的青睞？這就需要好好檢討一個更根本的問題：為何年輕選民自2020年8月底以後就和民進黨漸行漸遠，直到現在。

他說，把年輕選民逐漸疏離民進黨的現象，歸因於賴清德個人風格，甚至穿著，基本上是犯了嚴重「見樹不見林」的謬誤。因為當賴清德35歲以下選民支持度不理想的同時，蔡英文總統年輕人支持度也一樣很低迷。台灣民意基金會六月民調就顯示，關於蔡總統處理國家大事的方式，20-24歲，三成九贊同，五成七不贊同；25-34歲，四成三贊同，四成六不贊同。