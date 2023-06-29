宰牲節在伊斯蘭教中，和齋戒月一結束後的「開齋節」以及「聖紀節」（先知穆罕默德的誕辰暨逝世紀念日），並稱為伊斯蘭3大慶典。慶頌概念等同於台灣的舊曆年過年，但歡慶方式少了些喧鬧，多了些敬畏。

宰牲節在阿拉伯語稱為Eid al-Adha，意思是「犧牲的慶典」。獻牲的意義則在於虔誠拜主，對真主阿拉表示敬畏。傳統習俗是在戶外空地圈綁牛隻，好在宰牲節當天宰殺獻牲。

宰牲節定在伊斯蘭曆的12月10日（西曆與伊斯蘭教曆每年有11天的日差，故每年宰牲節的西曆日期不固定），今年落在西曆的6月28日。埃及的宰牲節假期，一般持續4天，算是伊斯蘭國定假日中最長的假期，比開齋節多1天。

平常車水馬龍的開羅街道，猶如唱空城計，因為多數的市區居民都會趁長假，前往北海岸（North Coast）、蘇赫納（Sokhana）海灘，或南部海濱度假勝地赫加達 （Hurghada）度假。

在埃及，一向有在自家門前宰殺牛羊的習俗。每年從節慶前2週起，牛羊市場和屠宰商的交易活動開始熱絡。宰殺從假期第一天晨禮禱告後開始，並在屠宰者誦唸古蘭經經文後宰殺。

然而這項在大街上宰牲的傳統習俗，現在也受到現代文明的挑戰。街道屠宰使空氣瀰漫血腥味，有違市容觀瞻。現行埃及法律規定，動物宰殺只能在領有合格營業執照的屠宰商店進行；另一方面也是基於人道考量，和現代人的自我省思，因越來越多人無法接受在公開場合目睹屠殺生命的景象。

一名年輕女孩說，每年宰牲節來臨前，她就會開始緊張，因為祖母會在宰殺當天要她幫忙拿羊內臟，這讓她感到非常不舒服。

宰殺後的肉會分成3份，包括留給自家人、分送親友，還有施捨給窮人，發揚布施善心。沒有宰殺牲畜的教徒，則是以捐獻金錢給窮人的方式來代替獻牲儀式。

傳統的宰牲節，在早餐桌上就會看到肉塊、炒牛肝，和「法塔」（Fatta）：一種以番茄醬調味，攪拌炸麵包片的米飯。埃及人說，「沒吃法塔，就不像在過節」。

根據埃及供應部（Supply Ministry）統計，去年埃及民眾為宰牲節宰殺了1萬1000隻牛羊，肉品消費金額估有2億1000萬埃及鎊（約新台幣2億元），整體的節慶飲食消費金額則高達4億埃及鎊。

一名販售羊肉的攤商接受中央社記者採訪時說，民眾在肉類上的採買，比往年少了約20至30%，肉品在宰牲節是不可或缺的節慶象徵，「但今年許多家庭根本都吃不起了」。開羅超市肉品區的牛肉塊，去年底的賣價還是一公斤200埃及鎊，而此刻卻已經暴漲到400埃及鎊了。

關於買不起肉品的問題，對廣大的窮苦家庭來說，除了是拿不出錢外，更深層的意義是因為無法透過宰牲獻牲來完成其對真主的宗教義務，讓他們承受更大挫折感。

肉類價格上漲除了是產量不足外，也由於埃及鎊兌美元在短時間內嚴重貶值，使依賴進口的動物飼料價格飆升，且受到俄烏戰爭導致糧食價格上漲影響，俄羅斯和烏克蘭都是小麥和黃玉米的主要生產國，小麥和黃玉米是牲畜飼料的重要成分，因此農民飼養牲畜的成本大大增加。

根據埃及媒體金字塔報（Al-Ahram）報導，7年前以一公噸1000埃及鎊出售的小麥，現在售價是9000到10000埃及鎊。市場供應不出足夠的飼料，迫使農場主必須減少飼養的牲畜。現在的牲畜數量也比去年減少了30%。

為滿足消費者需求，埃及現在提高從蘇丹和巴西進口牲畜和牛肉數量，以填補生產和消費間的缺口。埃及農業部也持續宣導，要防止屠宰體重低於100公斤的動物，至少要養到400公斤重才可屠殺，以發展牲畜的存量。

現在，只要埃及鎊對美元的匯率無法穩定，肉量不足、肉價過高的問題就會持續存在，甚至更糟。才剛度過今年宰牲節的埃及人，不知明年的宰牲節會不會仍需要用沉重的心情來迎接。