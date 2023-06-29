藝人陳建州醜聞連環爆，大牙（周宜霈）先在27日發文指控他性騷擾，郭源元昨也分享被陳性騷的經歷，雖然陳建州稱一切是不實指控，但網友不買帳，還有人好奇詢問，事情發展至此，范瑋琪是怎麼忍住不離婚的？引起網友討論，不少人坦言，不管事情的真假，現在都不是離婚的好時機，而且感覺黑范夫妻也就是「各取所需」而已。

一名網友在PTT上發文詢問，陳建州先後遭到大牙與郭源元指控性騷擾，而且2篇貼文都描述得鉅細靡遺，到底范瑋琪是怎麼忍住不離婚的？是真的100％相信自己的丈夫沒有做壞事，還是其實陳建州早已經被趕到客廳去睡了？

不少網友都猜測說，黑范夫妻不離婚是因為「各取所需」，「利益綑綁Play」、「各取所需，扮演好各自角色」、「你有沒有想過他們結婚本來就是各取所需，自己玩自己的，婚姻只是煙霧彈而已」。

另有網友分析，不管事情是真是假，現在都不是離婚的好時機，有很多事情需要考量，「目前所有加害者的老婆，沒一個離婚啊」、「現在離不就坐實了黑人（陳建州）真的有做這些事」、「還要開演唱會欸，傻傻的」、「這對夫妻最在意的就是面子」、「離了就間接承認男方的行為」、「現在離婚小孩怎麼辦？」

針對被指控性騷擾，陳建州與范瑋琪聯合聲明指出，周宜霈女士在臉書刊登的內容純屬虛偽不實，違法侵害當事人名譽及人格權甚鉅。」已向台灣台北地方法院提起民事訴訟，請求周宜霈女士賠償當事人新台幣1000萬，並請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。