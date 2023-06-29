漲聲再響！台灣連鎖茶館「春水堂」公告7月1日起內用酌收10％服務費，店內飲料動輒百元起跳，收服務費訊息曝光後立刻引起網友哀號；另外芋頭飲品專賣店「清原芋圓」部分分店也將在7月調漲價格。

春水堂在官網張貼公告，自2023年7月1日起，內用將酌收10％服務費，平日中杯飲品內用與中杯飲品外帶仍享有85折優惠，將持續提供茶友優質的服務及餐點；外帶、外送平台、禮盒商品無須收取服務費。

春水堂在去年就針對部分品項進行價格調整，包括小杯珍珠奶茶調漲5元，從95元漲到100元；大杯珍奶調漲10元為190元；牛肉麵皆貴50元，御品牛肉麵從200元漲至250元、半筋半肉番茄牛肉麵從210元漲到260元。

春水堂7月開始收服務費訊息曝光後，網友在批踢踢哀號，「春水堂是服務了啥」、「已經漲到很誇張了」、「台灣有錢人還是很多的，假日都排爆」、「春水堂連點餐都要自己畫好走到櫃台排隊點餐，而不是店員走到餐桌前為你各位服務。」

另外，清原芋圓也在臉書貼出漲價公告，因近年物料、電價成本、人事成本不斷攀升，為維護產品及相關服務品質，彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭地區的分店，7月1日起將有全新菜單，部分商品調整價格。