國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室，24日向北市中正一分局提告民進黨總統參選人賴清德，以及其辦公室發言人戴瑋珊，疑似散布新北幼兒園餵藥案相關假消息，涉嫌觸犯社會秩序維護法。國民黨台北市議員應曉薇表示，中正一分局已於27日上午將通知書送抵民進黨中央，呼籲賴清德本人應親自到案說明。

應曉薇表示，盡議員監督之責，已於26日要求中正一分局應於2日內寄發通知書，要求當事人到案說明並完成調查，移請地方法院進行裁處。而中正一分局也依程序於27日上午，以違反社會秩序維護法通知程序分將通知書送抵民進黨部。

中正一分局表示，本案相關通知程序係依社會秩序維護法第41條第1項規定辦理，另有關警察機關製發通知書說明日期，法無明文規定，按警察機關調查程序通知日期實務採7至10日為多數，此係警察機關調查程序之行政裁量權。中正一分局說，違反社會秩序維護法案件通知書載明被通知人得委任代理人到場，但應提出委任書狀。

應曉薇則強調，賴清德身為現任副總統、民進黨黨主席、又為下屆總統擬參選人，應接受全民檢驗親自到案說明，倘賴清德委任代理人說明則表示身為總統擬參選人無擔當可言應曉薇說賴清德及競選團隊除應本人配合調查，更應公開向本次風波中家長與全國幼兒家長及為「濫用言論自由」造成社會紛擾向全民道歉。