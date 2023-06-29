瞄準千億網購商機、降低中小企業數位轉型風險，統一超商發揮通路影響力，藉由超過1600萬會員的OPEN POINT生態圈、遍布全台的集團物流倉儲、6700家7-11門市，打造人人都能當頭家、輕鬆線上創業的全新購物商城「iOPEN Mall」，成為首家本土企業自創的購物商城，為微型創業家輕鬆帶來豐沛的消費客源、多元的行銷資源、便捷的寄取貨服務，首年更主打零開店費、零系統費、零交易手續費的早鳥專案，更提供全台最綿密、安心的寄取件服務網絡，2023年底前常溫與冷凍店取包裹運費最低下殺5折起。

統一超商經營的購物商城- iOPEN Mall自今年3月起網頁版開台試營運至今，開店商家數逐月倍數成長、單日最高吸引上萬件商品上架，更積極與經濟部中小企業處合作，三個月內已舉辦6場次的數位轉型講座，鼓勵全台各商圈上百萬家微型企業加入，並從招商與運營過程中挖掘更多有趣、高CP值的在地好物獨家推出「城鄉厚禮」專區，邀請全民一起iOPEN Mall，帶來「有趣」、「安心」、「便利」的購物體驗。即日起APP版正式上線，大幅提升微型企業經營電商的彈性與便利性，消費者隨時隨地、想買就買，為統一超商線上線下策略發展全通路藍圖的最後一塊拼圖，強化B2B電子商務市場，持續架構超越全民期待的生活服務平台。

iOPEN Mall開台初期網羅後疫時代消費趨勢滿足需求，規劃美妝保健、流行時尚、居家電器、母嬰寵物、休閒零食5大主題電子商店街，7月更規劃「下單選7-ELEVEN門市取貨享三重好康」活動、「天天71元、711元限定賣場／商品限時特賣」活動，運費挑戰市場超值優惠價，常溫店取包裹限時優惠價35元(定價60元)、冷凍店取包裹限時優惠價99元(定價200元)。

iOPEN Mall自7月1日起推出「下單選7-ELEVEN門市取貨享三重好康」活動，第一重不限消費金額、下單選門市取貨就送限量CITY CAFE中杯冰美式咖啡；第二重自7月7日至7月11日止下單選門市取件送運費回饋金35元（限量8000份）；第三重自7月5日起至7月11日止天天全站購物單筆滿711元，再抽7111元7-ELEVEN購物金(一天抽1名／限量7名)。此外，更針對暑假必備的零食、日常生活消耗品推出天天71元的限時限量特賣會活動，7月10日至7月11日更網羅美妝保健、休閒美食、家居電器等品類，加碼推出最低5折起的超殺優惠組合商品。