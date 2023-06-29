高雄一位20多歲武姓家庭主婦經常睡眠不好和頭痛，於是前往高雄醫學大學附設中和紀念醫院看診，神經部洪志憲醫師發現武女除了上述狀況，還有全身筋骨痠痛、坐立難安的情形，洪志憲研判武女是得了一種神祕但又常見的「纖維肌痛症」，經治療後，伍女的症狀好轉，但仍無藥可解。

武女士平時除家務外，沒有搬重物等高強度活動，洪志憲細問下發現武女的痠痛己存在許多年，曾經使用市售的消炎止痛藥來緩解症狀，但效果不彰。除了痠痛外，患者也有些許坐立不安的情形，需要伸展下肢及槌打小腿來緩解腿部的不適，尤其在靜止不動時及睡覺前特別明顯，這些困擾嚴重影響生活品質，甚至是維持家務的能力。

高醫副院長黃尚志表示，痠痛是日常生活很常有的經驗，像是肩頸和下背痠痛，每個人都是自己痠痛症狀的專家。雖然痠痛一般都和運動有關，但有些痠痛不但和運動無關，反而是會痠痛到讓病人無法去運動。纖維肌痛症，這種很常見的慢性痠痛是一種病態性的痠痛，需要積極地就醫和接受合適的治療。

洪志憲表示，成年人中約有2至6％的人罹患纖維肌痛症，並以女性為主，是神經科及疼痛科門診常見的疼痛疾患之一。其特徵是長達3個月以上的慢性廣泛性肌肉疼痛，並伴隨著疲勞、失眠和情緒低落，嚴重影響病人的生活品質，甚至導致失能。

除了疼痛外，多數的病患也會以肌肉筋骨痠痛來表現。由於痠痛的關係，病患的運動耐受性明顯會變差，甚至是一般的工作的勞力活動都受到影響。因此，就會出現「明明沒有在運動，但長時間全身肌肉筋骨都很痠痛」的困擾現象。

洪志憲進一步表示，纖維肌痛症的病理機轉目前仍然不清楚，但纖維肌痛症的痠痛和運動所造成痠痛很不一樣；纖維肌痛症的痠痛會持續3個月以上，甚至長達數年。乳酸堆積常被認為是運動後肌肉痠痛的重要原因，而高醫和中研院的共同研究發現，纖維肌痛症病患血液中乳酸含量較常人更低，代表該病的痠痛病因和運動性痠痛大不相同，可能與病患體內不正常的氧化壓力增加有關。

洪志憲提醒，除了慢性全身痠痛外，高達3到5成的纖維肌痛症患者也常有不寧腿症候群，肢體在處於靜止狀態時，會出現如痠、麻、漲、癢、痛等不適感，而症狀會因活動或按摩而改善。不寧腿症候群患者和纖維肌痛症患者相同，通常飽受困擾卻不容易意識到這是個疾病，甚至就診時也不知如何描述自己的症狀。目前，對於纖維肌痛症和不寧腿的治療雖無法根治，但可藉由藥物作有效的控制並明顯改善病患生活品質。