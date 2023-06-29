INFINITI QX50 24年式領航版，全面搭載ProPILOT智慧駕駛輔助科技，包含世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、LKA車道維持輔助系統、LDP車道偏移預防系統、BSI盲點側撞預防系統、RAEB倒車急停輔助系統及RCTA後方側向車流警示系統等主動安全科技。INFINITI QX50 24年式領航版，將安全守護再升級，以完整Level 2駕駛輔助系統搭配高剛性車體結構與8具輔助氣囊系統，擁有更全方位的主、被動安全防護。

INFINITI QX50配備VC-Turbo可變壓縮比引擎，以8:1~14:1的可變壓縮比設計，流暢展現268hp最大馬力與380Nm最大扭力，透過INFINITI精心調校的動力輸出曲線，提供駕馭快感與舒適乘坐間的絕佳平衡。此外，配備主動式電子引擎抗震阻尼器，當偵測到引擎產生晃動前，馬達預先產生反作用力抑制，有效降低引擎的振動與噪音，大幅提升行車舒適性，使QX50同時擁有澎湃動力與運轉靜謐的極致優勢。