長榮航空認養台東池上奉茶樹10週年。（蔡旻妤攝）

長榮航空認養台東池上奉茶樹10週年。（蔡旻妤攝）

長榮航空認養台東池上奉茶樹十週年，為池上帶來每年500萬的旅遊人次。台東縣長饒慶鈴受邀出席，並表示長榮航空慧眼獨具，在10年前就選擇投資台東，並且帶動了當地觀光產業，更提高了台東知名度和國際形象，非常感謝長榮航空深耕台東10年，期盼未來縣府與長榮能有更多連結，擦出更多火花。

饒慶鈴表示，台東以慢經濟為主軸，透過緩慢及放鬆的節奏體驗台東的美好，當年長榮航空用廣告將池上的美、慢活氛圍讓全世界知道，吸引超過5百萬的觀光人次，帶動池上周邊觀光效益。感謝長榮航空連續十年深植台東，自2014年起便是台灣國際熱氣球嘉年華的合作伙伴、池上秋收稻穗藝術節也同樣有長榮航空的支持，長榮航空除了認養奉茶樹，也邀請日本Yamashita san（樹木醫山下得男先生）及大安森林公園之友基金會團隊等為池上奉茶樹免費健檢等，一晃眼長榮航空認養奉茶樹已邁入第10個年頭，感謝長榮與縣府一起見證上的蛻變，更重要的是，台東池上米被長榮航空選為機上餐點的指定用米，期望未來長榮航空和台東能再有更多的連結。

交通及觀光發展處代理處長江慧卿表示，即將到來的暑期旅遊旺季，不只6月30日至8月28日繽紛熱氣球的台灣國際熱氣球嘉年華將在鹿野高台登場，從6月份起至9月份的「台東最美星空」系列活動也非常精采，邀請民眾深入台東祕境，感受台東獨有的夏季觀星與音樂體驗。