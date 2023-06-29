路透社報導，阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）在接受Con Criterio廣播電台訪問時說：「我們需要加強我們的貿易關係，就中國例子來說，拓展這類關係。」

瓜地馬拉是中美洲人口最多的國家，數十年來選擇與台灣而非中國維持正式外交關係，是台灣13個邦交國之一。

但中國影響下，台灣近年來邦交國遞減。今年3月，宏都拉斯左派總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯卡蕬楚）棄台，改與中國建交。

64歲的阿雷巴洛立場中間偏左，目前擔任國會議員，父親曾是瓜國總統。他表示，他尋求「在互相尊重的框架中，與中華人民共和國和台灣維持良好政治關係」。

他強調，瓜地馬拉有必要制定一個基於自身利益的外交政策。他表示，「讓我們成為自己外交政策的主人」，並補充說，任何人都不應支配瓜國的立場。

阿雷巴洛在首輪選舉拿下第2高票，得票率僅次於前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。托瑞斯已矢言，勝選後將維持與台的外交關係。

在致函路透社的聲明中，台灣外交部表示，將持續向兩位總統候選人說明台瓜兩國合作成果。

外交部聲明說，台灣將「積極爭取兩位候選人對瓜國與台灣傳統邦誼的支持」。