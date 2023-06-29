路透社報導，這場兵變雖然很快就被平息，仍是自俄烏戰爭爆發以來，對於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的領導地位最大的一次考驗。

報導提到，這起事件對於投資前景造成不小的動盪，因為中國是俄羅斯最大的貿易夥伴，中國出口汽車、智慧手機等產品，並從俄羅斯購得便宜的原油。今年前5個月，俄羅斯與中國的貿易中，能源領域的貿易額成長了40%，「如果俄羅斯戰敗或領導人發生變化，將對中國投資者帶來巨大的不確定性。」

澳洲國立大學學者宋文笛形容，北京現在有更多理由以更加保留的態度和蒲亭打交道。

報導指出，當瓦格納集團於上週六逐步逼近莫斯科時，中國南方的商人們開始瘋狂地聯繫自家的工廠，暫停裝載送往俄國的貨物。

一名在福建省經營貿易企業的商人表示，雖然目前危機已經解除，然而一些人仍抱持著觀望的態度，因為不確定之後會發生什麼事

雖然中國力求淡化這起發生在周末的事件，並且支持莫斯科，然而美方高階官員在週一表示，這起事件已經令原本採取「置身事外」態度的中國領導階層動搖，有些分析人士認為中國現在應該思考是否減弱與莫斯科的政治、經濟聯繫。

報導引述常駐新加坡的戰略顧問尼爾（Alexander Neill）形容，這起事件成中俄之間「無限制的夥伴關係」的美中不足。

中國一些具有強烈民族主義的評論者對於蒲亭快速消弭這場行動表示讚賞，然而也有批評者在嚴格的言論管控下發聲，質疑中國對俄羅斯押注的行為。

上海復旦大學教授沈丁立（Shen Dingli）受訪時提到，事件之後中國將對俄羅斯的言行更加謹慎。

有些學者的主張則更為強烈，北京中國政法大學教授楊軍於6月24日於外媒發表評論呼籲中國應該支持烏克蘭，避免被俄羅斯拖入戰爭的泥淖之中，「隨著目前形勢的發展和戰爭的走向，（中國）應該進一步調整對俄羅斯和烏克蘭的立場，態度更加明確並果斷地站在歷史勝利者的一邊。」

然而報導也提到，這篇評論的成文時間尚不確定是在瓦格納兵變之前或之後，楊軍也未對此再做回應。

此外也有一些中國學者認為，單一事件並不會影響北京對俄羅斯的態度。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1120629