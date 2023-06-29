由韓國兩大女神金泰希、林知衍主演，懸疑驚悚新神劇《有院子的家》已開播四集，劇情反轉不斷。劇中金泰希飾演醫生娘文珠蘭，曾目睹命案現場且見到疑似真兇面貌而留下心理陰影，再加上該名疑犯竟是自己兒子的老師，讓金充滿恐懼，一場不顧赤腳奔跑並用木棍攻擊老師的橋段，金泰希為保護兒子展現母愛的演技再度獲得觀眾肯定。

林知衍因戲意外掀起「林知衍套餐」熱潮。（愛奇藝國際站提供）

隨著劇情發展，為母則強的金泰希確認了老公金盛吳一直透過藥物控制自己，所以不但戒了藥，還開始暗中調查丈夫可疑行徑的背後真相。在27日播出的第四集最後，劇情更勁爆發展到金盛吳醜惡真相曝光，螢光幕前專業且擁有好形象的背後，竟然與女高中生有性交易，但受到威脅而將對方殺害後埋於自家後院，還不停對金泰希「洗腦」說她以為院子傳出屍臭味只是錯覺。

林知衍這次扮演已有5個月身孕且長期受到老公家暴的人妻，一場由於丈夫突然死亡接受完警方調查，接著前往餐廳狼吞吐嚥地吃炸醬麵的戲，再度讓觀眾留下深刻印象。劇組表示由於她被家暴了很長一段時間，吃炸醬麵時是第一次不用再看老公眼色可以痛快地吃飯，所以那段長達2分40秒的鏡頭，是透過餓死鬼般瘋狂的「吃播」展現心中的憤怒與解放感。

林知衍的吃貨神演技也意外在韓國掀起點餐熱潮，不少韓式中餐廳紛紛趕上熱潮，推出她在劇中吃的煎餃、炸醬麵、糖醋肉再加可樂的1人份套餐，並取名為「林知衍套餐」。