有網友在臉書社團指出，頂竹圍公園多日被不明人士撒釘子跟倒漂白水，呼籲家長要小心。（翻攝自新竹爆料公社）

新竹市有不少家長會帶小孩到頂竹圍公園遊玩，然而有網友在臉書社團指出，頂竹圍公園多日被不明人士撒釘子跟倒漂白水，28日又被灑大量釘子，呼籲家長要小心。對此，市府城銷處表示，目前未發現民眾或流浪貓受傷，動保所與警方獲報後，也成立專案小組調查中。

網友看了畫面也表示，應該加強巡邏或者加裝監視器，確保小朋友和動物的安全，畢竟萬一有小朋友沒看到不小心被釘子刺到，真的很危險，也有網友擔心，公園恐成治安死角。

現場工作人員表示，一早來到現場時就沒看到釘子，沙坑每天也都有翻沙整理，相關周邊清潔等工作記錄也都有上傳，但過去幾天上班期間都沒發現釘子。

市府城銷處長林正光表示，有關民眾6月22日、28日在頂竹圍公園餵食、抓紮流浪貓時，發現有人不明原因將鐵釘根圖釘放置在地上，同時花圃的水泥牆上也有潑灑漂白水的味道，懷疑是為了驅趕、傷害流浪貓所為，民眾也很熱心第一時間也收集鐵釘及圖釘並移除。

林正光說，經過動物保護及防疫所了解，目前尚未發現民眾或流浪貓因此受傷，動保所與警方在接獲民眾報案後，也成立專案小組調查，目前正在處理當中。城銷處會派員加強巡查，維護公共安全場域，民眾若發現可疑危險物品可立即通報1999，交由市府處理。

林正光也指出，危險行為除了會造成民眾受傷外，也可能造成動物傷害，依照動保法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

南門所長吳候昌表示，目前正在受理並成立專案小組積極偵辦中，市民行經若有發現可疑人物者，請立即與警方聯繫提供相關線索，以利後續偵辦，也提醒市民，如有帶小朋友至該公園玩樂時，請務必有大人陪同。