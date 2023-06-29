國民黨總統參選人侯友宜競選工作室以汐止幼兒園餵藥案為例，要求賴清德團隊道歉。賴清德競選辦公室陳世凱表示，侯團隊一邊說行政司法調查同時進行，一邊又質疑司法，更試圖拿汐止的案例，將板橋幼兒園餵藥案講成烏龍一場，根本是「置換概念，禁不起檢驗」。

陳世凱說，侯團隊又想置換概念，帶風向、洗標題。板橋幼兒園餵藥案中的幼童有症狀是事實，家長帶小孩去檢驗也是事實，侯市府對板橋這家幼兒園廢照並開罰15萬元，更是事實。

陳世凱表示，侯友宜和其團隊，對板橋幼兒園餵藥案目前的行政調查進度，絕口不提，只提到汐止幼兒園的案例，很明顯就是要模糊焦點。侯友宜是國民黨的總統候選人，更是現職且未請假的新北市長，不僅不願負起責任，督促市府團隊，針對板橋幼兒園餵藥案找出真相，讓家長放心，還和競選團隊一起，想用不同的案件模糊焦點，「侯市長才應該要道歉」。

陳世凱強調，過往針對板橋幼兒園餵藥案的評論都有所本，不管是媒體報導的家長擔憂、還是孩童的症狀都是真實。請侯市長好好當侯市長，不要選到忘記自己是市長，趕快帶領行政團隊完成行政調查，負起該有的責任。

他強調，如果無法做好本職工作，不如就趕快辭去新北市長的工作，不要再讓市民擔心受怕，也要請侯市長約束團隊，不要再顧左右而言他，想要藉由新聞洗標題、模糊焦點。