台南市動保處將攻擊林務局巡山員的3隻米克斯犬強制沒入。（台南市動保處提供／程炳璋台南傳真）

台南市楠西區梅嶺5月底發生比丘尼疑遭獵犬咬死爭議，日前又發生林務局巡山員執行公務時被咬傷，台南市動保處怒了，29日派員上山，抓捕3隻闖禍獵犬，裁定沒入，帶到善化收容所安置。

台南市梅嶺是民眾登山熱點，5月底竟發生山上修行的比丘尼疑遭獵犬咬死案件，因案件以刑事優先，台南市動保處尚未開罰，不料近日同群獵犬再度肇事，這次攻擊林務局的巡山員，該名巡山員怒告羅姓飼主過失傷害罪。

受害的巡山員遭羅男飼養的3隻獵犬攻擊，被咬的全身傷，痛斥羅男未盡飼主管理責任，已非首次放任飼養的獵犬攻擊民眾，已到警局提告羅男過失傷害罪。

羅男在山上飼養凶猛獵犬，經過比丘尼爭議事件仍未解決，對楠西區灣丘里鄰居與登山客來說，有如不定時炸彈。羅男每在台南市動檢員前往查看時，就將獵犬繫繩鍊養，等動檢員離開又放掉，在刑事案件審理確定前，台南市動保處幾乎無法可罰。

羅男的消極管理態度屢造成民眾受傷事件，這回踢到鐵板，除了被告，台南市動保處收容組29日終於展現鐵腕，根據羅男違反動保法第7條「飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產。」，決定依法裁處沒入，派員開著抓捕流浪動物的貨車前往梅嶺，當場扣留肇事攻擊巡山員的3隻米克斯獵犬，送往善化收容所。

台南市動保處向飼主表示，對於屢次傷人的攻擊犬，依據動保法可直接沒入，或經勸導不改善得沒入，闖禍的3隻狗直接被抓動保車上的鐵籠。