為推廣客家文化，新北客家局推行「客家藝術下鄉列車」，近期邀請在地的東東樂團在永和區網溪國小辦理「2023賞客趣在新北」活動，該樂團也創作性別平等歌曲《細倈仔細妹仔共樣好》，不僅用淺顯易懂的歌詞，帶領學生學習客語，也傳遞性別平等意識。

東東樂團成立於2010年，為新北市立案的演藝團體，團長湯運煥（東東）曾榮獲第16屆金曲獎最佳客語演唱人獎，創作過新北義民祭活動主題曲，多次受邀前往紐約、雪梨等海外地區，演出經驗豐富，該樂團多年來用歌曲推廣客家語言和文化，傳遞客家文化精神。

客家局指出，本次演出是用客語版的《丟丟銅仔》與《平板山歌》開場，讓學生熟悉客家音樂世界，再用搖滾曲風的《日頭客》接續演出，網溪國小國樂社也和東東樂團一起演繹《客家本色》、《將軍令》，嗨翻全場。

特別的是「2023賞客趣在新北」是結合新北性別平等政策推廣，為消除對婦女的歧視，東東樂團也特別製作歌曲《細倈仔細妹仔共樣好》，唱出「不重男不輕女／從你我做起／阿弟阿妹牽手共下來打拚」等歌詞，傳遞女孩男孩一樣好的性別平等概念。

客家局表示，除了透過既有課堂教授客家語文，市府近年積極補助藝文團體到校巡演，讓學生了解客家文化的不同面向，透過接觸客家藝文展演，增加對客家語言文化的認識，透過歌曲對客家藝術文化有更多的認識。