彰化走讀藝術節在彰化市區掀起一股尋獸熱潮。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府於彰化市區舉辦「啟城‧彰邑三百─2023彰化走讀藝術節」，邀請知名藝術家設置8件裝置藝術作品，另有9件微型藝術創作、3團實驗劇場、1場慶典音樂會等系列活動，彰化縣長王惠美邀請全國鄉親即日起至7月30日「藝」起走讀魅力彰化，穿梭半線古蹟與市區，尋訪裝置藝術之美。

彰化走讀藝術節8件大型裝置藝術已完成設置，地點分別在彰化車站、彰化中興莊、彰化孔子廟、彰化縣立美術館、彰化藝術館、八卦山大佛前廣場、銀橋及天空步道；另有9件微型藝術作品，媒合藝術家與彰化藝文店家空間共創作品，串接成微型創作廊帶。

除靜態展出，走讀藝術節也規畫一系列表演藝術，每周六、日邀請知名表演團隊、街頭藝人、學校、社區團隊在彰化縣立美術館廣場演出，在7月15日至7月30日期間，由「身聲劇場」、「魚池戲劇團」、「不二擊聲音製造所」3個青年團隊實驗劇場登台演出，為古都注入新的元素。

喜愛音樂的民眾則不能錯過於7月15日晚上舉辦的建縣300慶典音樂會，邀請台北愛樂管弦樂團在彰化縣立體育館演出，上述精彩表演活動都是免票入場。

系列活動中還有16場「藝術工作坊」，由當代藝術家及在地手作教師帶領動手玩創意；另有16場「走讀輕旅行」共6條路線，以藝術融入在地文化、建築、美食及生態。文創市集則是每個周末在縣立美術館廣場、中興莊舉辦，集滿點就送好禮，且可搭配縣府GO購等消費活動。

走讀藝術節設置在彰化市區重要景點的藝置藝術這幾天已引發關注，不少民眾在社區上傳「彰化有神獸出沒」，紛紛秀出與這些裝置藝術打卡的照片，掀起一股古城尋獸風。