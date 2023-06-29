行政院院長陳建仁日前宣布，政府將提出方案縮短公私立大專校院的學雜費落差，並讓高中職學費全免，掀起各界討論。台中市市長盧秀燕今（29）北上參加行政院會，公開支持此方案，也坦言此案宣布時間點引發民眾疑慮，籲中央進一步宣布此補助政策會永續補助，否則恐被認為是為選舉鋪陳的「曇花一現」。

盧秀燕表示，只要是為教育、能減輕家庭經濟與孩子的學貸負擔，那就是對的事，她不為反對而反對，而是支持有益民生的政策。(戴志揚翻攝)

盧秀燕呼籲中央這項補助政策會永續補助，不要是為選舉鋪陳的「曇花一現」。(戴志揚翻攝)

盧秀燕今日北上參加行政院會，針對行政院擬補助私立大專生及高中職學生學費，盧市長表示，基本上台中市政府全力支持，也建議行政院院長可找機會進一步宣布，表示此方案不是「曇花一現」而會永續進行。

盧秀燕指出，他自己來自基層，深知基層對這個方案非常關切，可是大家似乎也對於政府選在這個時間點宣布有些疑慮，所以若院長有機會可再進一步宣布。

被問到對此方案的支持，盧秀燕表示，她自己也是一位母親，凡事都會從「媽媽心」出發，只要是為教育、能減輕家庭經濟與孩子的學貸負擔，那就是對的事，有勇氣做對的事就能跨越黨派，她不為反對而反對，而是支持有益民生的政策。