吳釗燮27日接受菲律賓星報（Philippine Star）專訪中說，政府一直在討論允許菲律賓移工在台居留更長時間的可能性。

吳釗燮說，這項討論「已經進行一段時間。他們（移工）甚至可能可以申請台灣永久居留權。這正在討論中，但定案前我無法向你提供細節」。

他表示，菲律賓在台海外勞工已成為構成台灣社會的一部分，台灣很感謝他們的存在。

根據勞動部數據，截至今年4月底，菲律賓在台移工為15萬4027人，占台灣產業與社福移工總數的21%。

但吳釗燮指出，如果菲國政府在簽證方面不給予台灣人互惠待遇，台灣要延長菲律賓人赴台免簽優惠會有困難。

他表示，關於這個問題一直有討論，但若菲律賓不給予台灣電子簽證、免簽待遇或落地簽等便利，台灣政府決策者很難延長菲律賓人免簽優惠。

吳釗燮說：「我們希望菲律賓政府，尤其是外交部，也能考慮給予前往菲律賓的台灣旅客免簽待遇。」

他表示，若菲律賓可以做到這一點，將使台灣更易於研議延長菲律賓人簽證優惠。

菲律賓人入境台灣免簽證措施將試辦到7月31日。中華民國駐菲代表處表示，台灣會再評估是否延長菲律賓護照持有者的免簽證入境優惠。

另一方面，吳釗燮說，由於菲律賓和台灣面臨同樣的威脅，雙方應考慮展開安全合作。另外，海巡合作與災害應變也是台菲雙方可以合作的領域。

他表示，中華民國政府歡迎美國強化菲律賓防禦能力的舉措，包括根據菲美「加強國防合作協議」（EDCA）在菲律賓增設軍事設施。

菲美兩國4月初宣布，在原本的5處軍事基地外，新增4處開放美軍建設權限的菲律賓戰略據點位置。但由於其中兩處據點位於菲律賓北部，與台灣隔海相望，引發部分菲律賓人士疑慮。

吳釗燮指出，2013海燕颱風襲菲後，台灣空軍曾運送整架飛機的救援物資到菲律賓，但後來在北京向馬尼拉施壓下，「我們不得不停止（運送救援物資）」。

他表示，這是中國發動「認知戰」的一部分，北京告訴其他國家「現在的地緣政治是美國和中國間的衝突、爭端或競爭，因此，各國應該遠離這場衝突，各國應保持中立」。

吳釗燮說，台灣只想維持與中國的現狀，並透過和平對話解決南海爭端，「我們不想冒犯任何人。我們不想引發任何區域衝突」。

但他指出，若中國向台灣發動戰爭，「誰將成為下一個目標？ 我認為可能是菲律賓」。

吳釗燮說，對台灣和其他南海聲索國來說，目前最好的方式是共同研究海洋自然資源、共同進行科學研究或共同開發資源。

他表示：「據我所知，（菲律賓）在現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）領導下，台灣和菲律賓間的關係有改善的前景。」

吳釗燮說，小馬可仕的一些涉台公開言論受到台灣民眾歡迎，包括地區和平穩定的重要性，以及反對單方面改變所有地區現狀的必要性。

他指出：「只要菲律賓有意願，台灣就會跟菲律賓合作。畢竟，菲律賓是離我們最近的鄰居。」（編輯：韋樞）1120629