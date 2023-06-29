前新竹市長林智堅、政院副院長鄭文燦論文去年遭認定抄襲，兩人碩士學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也遭檢舉指導不周；台大29日表示，教育部已核定陳明通退休。對此，教育部長潘文忠證實，台大幾個月前就將陳明通退休案報教育部，但教育部認為應待學倫案調查結果出爐後才審議，並完成退休審查。

潘文忠於行政院會會後記者會指出，任何教職員退休由該學校受理，有關陳明通退休申請，台大幾個月前就依規定受理後提出並報教育部，當時因陳明通及學校正處理調查學倫案，教育部就先候著，要讓調查結果出爐，因調查結果會關係到教育部後續審議。

潘文忠進一步表示，經台大完成學倫調查案後就報教育部，教育部就接續依程序做後續核處，今年6月19日正式函復台大。至於陳明通相關退休金、年資等，會由任職學校來處理，教育部只是針對能否完成退休審查，在既有程序上做後續處置，相關細節要向台大了解。