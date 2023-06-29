國民黨今召開「幼兒園的真相！民進黨政治操作，徒增親師不信任感，受苦的是孩子」記者會，質疑民進黨公職人員不斷散布新北幼兒園疑似餵藥案假訊息，遭認證是不實消息後卻不斷硬拗、不願道歉，但親師之間不信任關係加劇，苦的還是孩子，要求民進黨及其主席賴清德應該立即向社會道歉、反省。

國民黨組發會社會部主任水雲翔指出，5月15日新北教育局接獲板橋家長的通報，馬上進行行政稽查，並立刻進行尿液篩檢、血液檢測，最後再經榮總質譜儀檢驗，最終結果是「未檢出」。此外，6月15日汐止幼兒園事件，士林地檢署也以最快速度偵辦，結果與犯罪無涉而簽結。但這一個多月以來民進黨公職人員，從新北市議員到立法委員，從府院黨到總統候選人賴清德一連串的政治操作，不斷散佈假消息，讓家長擔憂，親師關係破裂。

水雲翔指出，經過衛服部、法務部雙認證，以及事實查核中心認定，民進黨新北市議員戴瑋珊是散佈不實訊息，但迄今戴瑋珊與民進黨主席賴清德有向社會大眾、家長以及幼兒園道歉嗎？有反省嗎？民進黨公職人員造成全台家長恐慌，虛耗社會成本，家長與教保員的嚴重對立，應該立即向社會道歉與反省。

國民黨新北市議員林國春則指出，民進黨已淪為詐騙國家隊、性騷國家隊、性交易國家隊，尤其新北板橋幼兒園事件爆發後，民進黨公職人員遭到事實查核中心認定散佈假訊息，但民進黨迄今仍不認錯道歉，相關人士全部都應退選或辭職，並接受法律制裁。

新北市兒童教育協會理事長羅英弘則表示，他不認為這次事件是烏龍事件，他認定是「政治操作」事件，幾位家長僅反映用藥問題，後來卻擴大成政治操作，數以萬計老師的尊嚴遭到傷害，此事件中污名化幼教老師實在太沈重，若教保員們再不出來發聲，就變成為任人宰割的羔羊。

台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋表示，此事件走到現在真相慢慢地揭露了，其實這是一個親師溝通的議題，當家長對於幼兒園教師餵藥事件有疑問時，通常正常管道就是展開親師溝通，這是有非常好的SOP，也行之有年，但爆發在選舉期間就變成政治操作事件之後，就變成了不是親師溝通問題而變成了一個政治議題。