駕贓車從新北玩到嘉義，小客車自撞圓環「燒成廢鐵」。

嘉義縣朴子市大同路圓環昨28日晚上近11點傳出汽車火警，一輛白色自小客停在圓環草皮上起火燃燒，熊熊火焰將整輛車燒到變廢鐵，所幸駕駛即時逃出，沒想到警方到場查出失火車輛竟是贓車，當場將李姓駕駛逮捕，並依竊盜罪嫌將李男移送嘉義地檢署偵辦。
嘉縣消防局昨晚10點49分獲報，於朴子市大同路夜市圓環附近發生汽車火警，立即派遣朴子12及朴子91前往，抵達後回報現場為一輛自小客起火，立即布水線撲滅火勢，駕駛李男30歲，表示胸口疼痛，無明顯外傷，意識清楚。
警方到場，發現起火車輛已通報失竊，在現場擴大搜尋後，於肇事地點不遠處李男行蹤，便將李男帶回現場釐清案情，得知犯嫌昨早上在新北市竊取該輛小客車，因路況不熟自撞圓環安全島導致車輛起火燃燒，酒測後並無酒精反應，全案依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。
朴子分局呼籲，車輛停妥後應將鑰匙隨身帶走，勿置於車上讓歹徒有機可趁，另發現可疑人、車，可立即向警方報案，透過警民合作，淨化社會治安。
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