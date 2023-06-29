因演出《請回答1994》中的「垃圾哥」獲得百想藝術大賞最佳新人的鄭宇在現實生活情感豐富，愛哭又愛笑，是個女兒傻瓜，平時個性熱情，近來加入JTBC新劇《奇蹟的兄弟》被爆料在拍攝最後一天親了裴賢聖，鄭宇表示：「平常就不吝嗇表達喜歡和愛意，在電視劇拍攝7個月裡，可以看清楚一個人的品行，而賢聖始終如一，所以就親了他。」

即將接檔《壞媽媽》，JTBC新劇《奇蹟的兄弟》昨(28日)在韓國舉辦新劇發布會，朴燦弘導演帶領演員群鄭宇、裴賢聖、朴有琳、吳萬石、李己雨出席。鄭宇在劇中飾演的陸東柱是個從韓文語系畢業7年還未闖出名堂，通過各種兼職支撐生活、寫小說，相信總有一天會名利雙收，個性急躁、直言不諱，自我防衛心強，是個外表刻薄、內心溫柔的男人，在他人生最失意的一天，糊里糊塗地將撿到的小說變成自己的作品並出版，而這本小說讓他的人生瞬間達到巔峰，也瞬間成為殺人嫌疑犯？鄭宇形容東柱是：「站在良心十字路口的男主角，恐懼、喜悅、悲傷各種感情一擁而上，就像坐雲霄飛車一樣。」

鄭宇被爆偷親裴賢聖。（圖／龍華電視提供）

裴賢聖從出道作《金秘書為何那樣》、到《機智醫生生活》、《我們的藍調時光》漸漸被觀眾熟悉，再到《高斯電子公司》飾演想脫離父親掌控，偶爾又很ㄎㄧㄤ的「白馬帥」，獲得大眾好評，他表示：「父母親起初反對我當演員，但是現在非常支持，甚至他們會追蹤我的新聞。第一次接到《奇蹟的兄弟》劇本時，讓我讚嘆不已，一口氣就讀完了，也感動流下眼淚，因為是第一次演超能力，所以在拍攝前和導演交談時，瞭解了畫面上特效是如何呈現。帥氣的鄭宇前輩給了我很多建議和稱讚，加上多次排練，減少緊張感。」

《奇蹟的兄弟》是由在過去24年期間，被稱為大韓民國電視界「巨匠拍檔」的朴燦弘導演與編劇金志宇合作的第11部作品。主要是講述經歷一場交通事故，沒沒無名的作家陸東柱（鄭宇 飾）撞到從天而降的神祕少年李江山（裴賢聖 飾）， 一夕之間，一個成為暢銷小說家；一個擁有超能力，能讀懂人心；女刑警朴賢秀（朴有琳 飾）發現小說的內容正在現實發生，三人捲進了27年前的案件，穿越時間界限，通過尋找真相創造奇蹟。《奇蹟的兄弟》，將於6/30起中華電信MOD影視館+、HAMI VIDEO同步更新上架，龍華電視，全台獨家首播，敬請期待。