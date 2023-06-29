韓國總統府29日對外發布新一批由總統尹錫悅提名的政府官員人選。其中，韓國誠信女子大學政治外交學教授金暎浩被提名為新任統一部長官（部長）。

統一部是韓國中央行政機關中，專責朝鮮半島南北關係的部門。據《韓聯社》報導，韓總統秘書室室長金大棋當天在龍山總統府舉行記者會時，公布了人事調整方案。金大棋介紹稱，金暎浩歷任總統室統一秘書、外交部人權大使，是國際政治和統一政策領域專家。他目前擔任統一部統一未來企劃委員會委員長，熟悉對北韓政策和統一戰略。

尹錫悅還任命釜山高等檢察廳前檢察長金洪一律師為國民權益委員會委員長（部長級）。現韓國駐越南大使吳姈姝被提名為韓國外交部第二次官（副部長）、現韓國駐泰國大使文勝鉉被提名出任韓國統一部次官（副部長）、2008年北京奧運會女子舉重75公斤以上級金牌得主，現韓國龍仁大學教授張美蘭被提名為文化體育觀光部第二次官（副部長）。

此外，此次尹錫悅還就環境部、勞動部以及國土交通部等官員人選進行提名。