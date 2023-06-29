國防部27日深夜公布，2艘俄羅斯海軍的「守護級」護衛艦由南向北航經我東部海域，並自蘇澳外海向東南方向脫離我應變區。另日本防衛省近日也披露，解放軍26日也派遣636A型測量艦到我北部海域，有可能行經台灣海軍戰時疏泊區及遠海機動區。對此，前海軍艦長呂禮詩也示警，中國大陸測量艦的動向才是國軍當前的重中之重。

日本統合幕僚監部公布的中國測量艦航行圖。（圖取自統合幕僚監部官網）

據了解，石垣島南方海域，距台灣東部蘇澳港及花蓮港約250公里至300公里左右；是我海軍艦隊戰時戰力保存的疏泊區之一，也是戰時我方海軍艦隊疏泊區航線的用意，戰略地位相當重要。

日本防衛省統合幕僚監部27日公布，監測大陸軍艦的最新消息，指出對岸一艘測量艦26日下午從台灣北部海域駛往沖繩附近的與那國島海域，27日轉向前往我東南部海域航行。呂禮詩今（29）日在臉書發文提到，俄羅斯守護級輕型護衛艦只是路過，大陸的測量艦才是重中之重！呂更強調，「不是第一次」。

除此之外，呂禮詩今午接受《中時新聞網》專訪時還表示，636A測量船出現在我國東部海域，主要就是為了用聲納系統描繪地形，同時偵測周邊海域深度、鹽度、壓力、水下地型等水文資料，為陸方潛艦航行提供數據參考。

呂禮詩還強調，台灣周邊能使用潛艦的地方主要只有三個海域，分別是東部外海、巴士海峽、以及高屏外海，若解放軍海軍掌握了東部外海，再加上遼寧號、山東號等航母佈署，對我海軍規劃戰時可供戰艦出港，保持有生戰力的遠海機動區將會造成莫大影響。