為鼓勵青年創新築夢，新竹市府推動地方型SBIR，並向中央爭取，今年將挹注逾2500萬元創新研發經費，今年採全面線上申請，審查時會給予「青年創業」申請加分優待。三余堂負責人余小姐說，參與SBIR計畫受益良多，尤其獲得指導、意見回饋，能讓創業之路有所突破。

為鼓勵青年創新築夢、提攜中小企業創新研發，市府向中央爭取創新研發的相關補助，今年將挹注逾2500萬經費，推動業者進行創新轉型升級、鼓勵青年創業築夢，帶動地方產業發展，29日舉行地方型SBIR計畫啟動記者會，宣布今年竹市SBIR計畫正式開跑。

新竹市長高虹安表示，今年計畫採全面線上申請，並於審查時給予「青年創業」申請加分優待，藉此鼓勵青年業者們勇敢逐夢，也提供單一服務窗口專案辦公室，透過一條龍服務整合地方、中央資源以及創新研發資訊，強化青創研發品質。

產發處長許智堡說，中小企業占國內企業近99％，占就業人數80％，為加強新竹市中小企業創新研發能量，市府連年辦理SBIR計畫，迄今已補助逾270家廠商，今年市府向中央爭取約1600萬，市府也編列900萬經費，共投入超過2500萬元新竹在地中小企業，預估創造近8000萬元產值、促成投資約4000萬元。

三余堂負責人余小姐說，三余堂是竹市在地茶葉品牌，目前和8位在地青年茶農合作，目標是將臺灣好茶推廣至全國甚至是國際市場，在參與SBIR計畫後受益良多，尤其是委員指導、意見回饋，讓業者更了解企業在成長過程中遇到的瓶頸，找出品牌優勢給予指導，重新審視需改進之處，在創業之路上才能有所突破。

產發處說明，今年計畫受理至7月24日截止，為協助企業申請流程順利，提高獲補助成功率，新竹市SBIR專案辦公室後續舉辦兩場「計畫說明會及計畫書撰寫與簡報技巧」課程，將由資深專業講師教導中小企業計畫書撰寫技巧與內容，歡迎在地中小企業參與，踴躍申請補助。