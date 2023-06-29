行政院今天拍板通過私大生學費每年補助3萬5000元、高中職學費全免，預計2024年2月式實施。台中市長盧秀燕也出席，並表示台中市政府全力支持，也希望這樣的方案不是曇花一現。

盧秀燕表示，對於行政院擬補助私立大專生及高中職學生學費，基本上台中市政府全力支持，也建議行政院長可找機會進一步宣布，表示此方案不會是曇花一現，而會永續進行。

盧秀燕指出，因為我們來自於基層，基層對於這樣的方案是關心的，可是大家似乎對於這段時間的宣布有一點疑慮，因此若院長有機會可再進一步宣布，謝謝。