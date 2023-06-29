根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的資料，蘋果股價今天上揚0.6%，以189.25美元作收，連2日刷新收盤紀錄，使蘋果市值達到2.98兆美元。

路透社報導，2022年1月3日，蘋果盤中市值一度突破3兆美元，但當日收盤股價回落，蘋果近日再度挑戰此一關卡。

在美國聯邦準備理事會（Fed）升息近尾聲，加上市場對人工智慧（AI）潛力情緒樂觀推動下，華爾街幾支重量級科技股股價上揚，蘋果股價也出現強勁反彈。

「全球投資」（Globalt Investments）資深投資組合經理馬丁 （Thomas Martin）表示：「從基本面來說，實際上並沒有任何新消息支撐股價走勢…你知道的，剩下的就是靠市場本身。」

蘋果今年來跳漲46%，而繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）飆升185%，成為首家市值超過1兆美元的晶片製造商；電動車龍頭特斯拉（Tesla）和臉書母公司Meta Platforms股價今年也成長了1倍多，科技大廠微軟（Microsoft）股價則漲了40%。

根據路孚特數據，蘋果股價最近漲幅已超出分析師對蘋果未來獲利的預期，蘋果目前預估本益比約為29倍，為2022年2月以來最高。