其中一戶屋主表示，建商置之不理，地板龜裂他們自己重補，旁邊的水通是因天花板漏水要裝水。（吳建輝攝）

彰化縣員林市成功東路附近一處集合式住宅工地，疑施工不當造成鄰宅牆壁裂開、地板傾斜等，住戶求助無門找彰化縣議員劉惠娟陳情，議員29日找來縣府、建商代表等現勘，住戶黃小姐哭著說，工地主任態度惡劣，媽媽因身心俱疲含恨而死；會後建商提解方，並在議員的要求下到黃小姐的媽媽靈前上香，允諾給交代。

家裡嚴重受損的黃小姐指出，包括她家共有3戶民宅受損，建案工地施工沒多久後，就發現房屋牆壁出現裂痕，一開始向工地主任反應，但他們態度惡劣置之不理，施工從白天一路做到深夜，嚴重影響附近住戶生活品質，她們去年開始從工地主任一路找到建商去，直到這個月建商才派員來勘察，但都沒有下文。

黃小姐控訴，因裂痕越來越大，包括整個地板有傾倒情況，靠近工地的廚房天花板因龜裂嚴重，下雨就漏水，每天過這種提心吊膽的生活，真的快承受不住。只好找上議員求助，只希望建商能給交代，目前建案已經進入收尾階段，怕他們跑掉，強調建商沒辦法還給她一個母親，但至少把完整的家還給她們吧。

議員劉惠娟29日找來縣府、建商代表等現勘，要求建商給交代。（吳建輝攝）

劉惠娟表示，成功東路這邊共有3戶鄰損，其實去年就不斷跟建商陳情，甚至打客服電話，工地主任避而不見，黃媽媽因退休都在家裡，這3年遭受工地施工的摧殘，身心俱疲近年頻繁進出醫院，日前因此鬱悶而死，希望建商能夠全力協助，重建他們家園。

家裡嚴重受損的黃小姐指出，包括她家共有3戶民宅受損，建案工地施工沒多久後，就發現房屋牆壁出現裂痕，一開始向工地主任反應，但他們態度惡劣置之不理。（吳建輝攝）

建商代表在議員的帶領下，到黃小姐的媽媽靈前上香，允諾給交代。（吳建輝攝）

建商代表表示，該工地主任因隱瞞現狀，日前已遭開除，現勘發現確實鄰宅損害嚴重，將責成專家到場鑑定，並針對鑑定結果進行修繕，建商也釋出最大善意，先行簽訂切結書，允諾鑑定結果及未來修繕將負起全責，也對家屬表達最大歉意。