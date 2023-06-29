北韓最高領導人金正恩執政7周年，北韓官方媒體發文歌頌他的政績。

北韓官媒《朝中社》29日發文列舉了金正恩被推選為國務委員會委員長7年來，發起的主要武力挑釁事例，並報導稱，在黨中央的英明領導下，北韓武力的絕對力量和軍事技術優勢不斷壯大。

《朝中社》舉出，2016年的兩次核子試驗、2017年試射「火星-14」型洲際彈道飛彈（ICBM）、同年11月29日試射「火星-15」型洲際彈道飛彈、今年3月核無人潛水攻擊艇「海嘯」水下引爆試驗、4月13日利用固體燃料發射「火星-18」型洲際彈道飛彈等事例。報導強調，金正恩向全世界展示了北韓日趨升級的戰略武力建設速度和強有力的軍事技術力量。

另外，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》要求北韓民眾忠誠擁戴金正恩，對同時擔任勞動黨總書記的金正恩大加歌頌。

對於北韓官媒把金正恩歌功頌德之際，韓國媒體《韓聯社》指出，這是《朝中社》在金正恩執政7周年之際刊登的唯一一條新聞，反映出除軍事領域之外，金正恩再無其他值得特別稱頌的政績。