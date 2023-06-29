大老闆聯盟聲明稿。（翻攝自臉書）

黃子佼日前遭連環爆料陷性騷醜聞，在認錯道歉後還毀滅式扯出13位藝人過往黑料，原本工作滿檔的他通通喊卡。他所主持的《大老闆聯盟》稍早發出聲明，表示7月錄影照常，並邀請王仁甫先生擔任代理主持人。

【大老闆聯盟聲明稿】

有關於本節目重啟錄影一事，因各媒體眾說紛紜，為避免造成任何一方的傷害和困擾，本節目特別在此聲明澄清：

大老闆聯盟至今已進行第八季的錄影，由於六月中旬至今發生的影視圈諸多事件，本節目也於6月中旬決定暫停錄影，並對邀約來賓以及節目架構進行大規模調整，也將於7月6號（週四）重新進棚錄影。也非常開心跟大家分享此次錄影邀請到王仁甫先生擔任代理主持人。

再次感謝所有關心和支持大老闆聯盟的朋友，大老闆聯盟將更努力期望帶給大家更優質的節目內容。也希望藉此聲明能釐清誤會和避免任何人的損傷與困擾。

大老闆聯盟

2023.06.29

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。