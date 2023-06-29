時代力量今（29）日召開記者會，由黨主席王婉諭率領各級民意代表與六都黨部主委，在交通部前宣示，時代力量將會號召全體黨公職推動交通改革，共同投入「2050 交通零死亡」願景活動。另外，8月27日民間團體舉行「還路於民大遊行」活動，時代力量身為遊行聯盟的成員之一，將會傾全黨之力一起來推動。

時代力量今在交通部舉行「2050 交通零死亡願景行動宣示」記者會，新竹黨部主委邱顯智、台南黨部主委陳椒華、時代力量交通零死亡願景召集人林柏勛、台中黨部主委李兆立、新竹市議員蔡惠婷、新竹市議員廖子齊、新竹市議員林彥甫、苗栗縣議員葉忠倫、嘉義市議員王浩、新北黨部主委王薇君、桃園黨部主委簡智翔、高雄黨部主委林于凱等人出席。

王婉諭表示，台灣近期發生多起交通事故的悲劇，令人感到非常痛心，身為黨主席，她帶領全黨的議員、地方黨部主委共同宣示，時代力量全黨從中央到地方，都將投入交通零死亡與人本交通改革的願景，持續地監督各級政府，努力為所有民眾打造一條「安心行走的路」、「安全回家的路」。

王婉諭強調，交通改革的最終目的就是減少交通事故的死傷，讓不論開車走路都能平安，交通部作為行人優先交通安全行動綱領的統合單位，也應該以交通事故死傷數作為檢驗綱領推動成果的主要指標，畢竟再多的執法、教育和工程，最終都是為了安全。

王婉諭提出，為了讓更多民眾理解交通零死亡願景的重要性，支持人本交通改革，時代力量從6月開始規畫一系列街頭倡議的行動。包括在重要路口進行宣講、舉辦集會遊行讓不同族群的用路人，上街抗爭要求交通環境的改善。

此外，王婉諭說，多個關心行人安全的民間團體將在8月27日聯合舉行「還路於民大遊行」活動，時代力量身為遊行聯盟的成員之一，將會傾全黨之力一起來推動，讓交通部聽見大聲訴求，守護行人安全。

立委邱顯智表示，時代力量將於明（30）日舉辦的金色駕照公聽會，參考日本的駕照分級制度，希望國家與企業合作，帶頭提供優惠給那些遵守交通規則的優良駕駛，同時淘汰不適任駕駛，而讓駕駛有退場機制。時代力量希望從考取駕照、車輛檢驗的問題前端來著手，從源頭把駕駛的教育和養成做好，同時減輕警察的勤務，一舉兩得。

立委陳椒華表示，交通部昨日召開道安說明會，令人感到痛心的是今年4月單月行人事故死亡不減反升。顯然，政府近期推出的交通改善事項仍無法因應當前的交通問題。時代力量將在立法院提出《道路交通安全基本法》，用立法的方式成立一個行政院等級的部會，或道安會升級，徹底解決交通權責破碎化問題。

陳椒華呼籲，交通問題政府責無旁貸，交通部應儘速在下個會期從行政院送出草案，在本屆任期完成立法，讓人行道、道路設計、行穿線等交通設計有一致的標準可讓地方政府遵循。

林柏勛表示，時代力量傾全黨之力站在這裡，就是以「2050交通死亡歸零」為目標來出發，期待可以消除交通暴力，迎向交通平權的環境。

林柏勛說明，參考歐盟、澳洲、紐西蘭、芬蘭、挪威等國家紛紛以道路交通的零死亡（Vision Zero)作為運輸政策的長期目標，歐盟執委會更明確地以2050年作為達到零死亡的目標年，時代力量即將提案的道路交通安全基本法版本，也將2050年交通零死亡願景明確入法，以此作為長期問政的重點。