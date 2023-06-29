近期一場兩岸學術交流論壇在浙江湖州舉行，儘管兩岸政治關係緊張，但台灣學者認為，兩岸仍有和平穩定的因素，包括拜登政府近期的表態，以及台灣民意的表現。

「第九屆兩岸智庫學術論壇」28日在浙江湖州舉行，論壇由中國社科院台研所、全國台灣研究會、廈門大學台灣研究院、台灣二十一世紀基金會、台灣中國文化大學社會科學院共同舉辦，60多位兩岸專家學者與會，是近期又一較具規模的兩岸學術交流會議。

本次大陸學者比過往更關心台灣選舉，文化大學社會科學院院長趙建民會後受訪時研判，大陸可能認為兩岸已走到分水嶺、處在路線抉擇的關鍵點上，或是走向繁榮和平、或是走向戰亂；這樣的戰略評估，多少影響大陸學者對台灣選舉的興趣與關注。

趙建民在會上說，當前兩岸關係有擦槍走火的風險，他特別提醒大陸朋友要正視這個問題。他指出，從去年8月圍台軍演、今年4月的戰備警巡，到近期的「鉗形攻勢」，陸方不斷推出新的戰略。

但趙建民也說，兩岸仍有和平穩定的因素，包括拜登政府與台灣民間。他舉例，拜登政府最近常講：負責任地管理中美關係、恢復全面對話、管控分歧，美國也一直向大陸做政治互信的再確認，即反對台獨，顯示拜登政府有意要管控台海風險。此外，近期台灣民調顯示，許多民意支持或不反對以九二共識作為兩岸對話的基礎，也有民調指台灣對大陸人民感到友好。

上海台灣研究所所長倪永杰則說，藍營上台，兩岸關係的緊張程度、戰爭風險會降低，兩岸還有對話，且或有「點的突破」，但「面的擴大」可能有難度；若綠營繼續執政，「也不是說天就塌下來了」，大陸還要以自身節奏來應對，但可能「刀光劍影」、「兵凶戰危」。