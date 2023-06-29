中醫大新竹附醫在接受奕力科技及微矽電子捐贈捐贈兩台懸臂後，大幅升級內視鏡手術治療中心。（邱立雅攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心29日揭牌，縣長楊文科出席儀式並肯定中醫大新竹附醫以智慧醫療守護當地鄉親的健康，更因為近日竹北發生氣爆，希望中醫大也能成立燒燙傷中心。中醫大新竹附醫院長陳自諒指出，待醫院通過評鑑升等為區域醫院後，就會著手建置。

中醫大新竹附醫在接受奕力科技及微矽電子捐贈捐贈兩台懸臂後，大幅升級內視鏡手術治療中心，增加檢查室間數、擴大恢復室空間、區隔家屬等待區與病患區域，同時導入大數據及AI技術，應用在內視鏡的全方位檢查、手術及治療。

陳自諒介紹，以往由於內視鏡設備都放置在地上，調整位置十分困難，限制內視鏡手術的範圍，新中心配備兩台最新的懸臂系統設置如同正式開刀房，能夠根據病患不同部位的手術需求進行位置調整，以提供多種內視鏡手術給病患，還能利用智慧AI助力醫師早期發現病變。

奕力科技表示，中醫大新竹附醫成立智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心，奕力科技很榮幸能夠捐贈院方強化硬體設備，希望造福更多的病人。微矽電子表示，履行ESG的企業經營理念，是微矽電子的使命感，也將繼續堅持下去。

楊文科出席儀式時特別向院方喊話，有鑑於近期發生竹北氣爆，希望院方增設燒燙傷中心，希望中國醫未來規畫納入考量，增加醫療水準。陳自諒回應表示會規畫燒燙傷中心，但目前醫院等級還無法成立，將會透過醫院評鑑，等待升級後會建置。

至於設置燒燙傷中心的期程，陳自諒表示無法給予確切時間點，尤其燒燙傷中心都在長庚、台大、榮總等，現階段考慮籌設小型燒燙傷中心，也要努力招募到醫師，不過相關燒燙傷患者回來新竹後，中醫大新竹附醫會肩負起復健的責任。