台3線是台中山線地區民眾往來通勤的主要道路，過去修修補補導致部分路面凹凸不平，如坐雲霄飛車，用路安全亮起紅燈。（立委江啟臣辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台3線是台中山線地區民眾往來通勤的主要道路，過去修修補補導致部分路面凹凸不平，如坐雲霄飛車，用路安全亮起紅燈。立委江啟臣29日邀集相關單位前往會勘，爭取約4800萬經費改善台3線164K至172K路段；公路總局表示，若發包順利，預計今年底能刨除修復。

台3線俗稱內山公路，北起台北南迄屏東，其中台中路段跨足潭子、豐原、石岡、東勢等區，是台中山線地區民眾往來的主要幹道，地區與跨縣市車流匯集，不僅車流量大，也有許多重型車輛行駛，容易造成柏油損壞，路面坑洞、補丁多，行駛如坐雲霄飛車。

江啟臣29日邀集交通部公路總局、台中市養護工程處、豐原區公所等單位前往現勘。他指出，台3線沿途經過豐原、石岡、東勢等，都是他的選區範圍，過往曾多次要求路平修復。這此特別勘查台3線豐原端164K至172K共6處重要路段，爭取約4800萬總經費改善總長4.79公里路面。

交通部公路總局第2區養護工程處台中工務段段長陳俊彰表示，本次盤點6處路段需要改善，若後續發包工程順利，預計今年底能順利刨除修復，改善台3線路況。另，為避免施工期間的道路黑暗期，公路總局表示，施工會有交維計畫，會視不同時段的交通狀況進行調撥車道與夜間施工，盡可能降低交通衝擊。

江啟臣表示，道路平整是人民對政府的最基本要求，過去幾年在台中市長盧秀燕的努力下，市養道的道路水準逐漸提升。然而，肩負更大道路運輸責任的省道，也應同步提高道路品質，尤其台3線全長438.7公里，僅次於台9線與台1線，更應格外重視。

江啟臣進一步補充，他去年協助中市府向內政部營建署爭取前瞻計畫2.0「提升道路品質計畫」補助，總經費達6.22億元，今年也爭取約1.2億經費，包括石岡區下坑巷及新社區協中街等路況改善，希望持續努力打造更友善安全的道路環境。