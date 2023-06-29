支持四接的學者及環團29日上午召開記者會，指基隆市府及市長謝國樑阻擋協和電廠油改氣計畫。基隆反四接團體則是痛批其為四接護航的說法，是為公部門擦脂抹粉，找藉口開脫。基隆市府也表示，能源轉型應考量生態永續發展才是長遠之計。

對於上午支持四接學者與環團代表所召開記者會中的說詞，反對台電興建四接的守護外木山行動小組表示，基隆從百年前開始，就有北部火力電廠、深澳火力電廠及協和火力電廠，從燃煤到重油，基隆人早就在「用肺發電」。因此，「以氣換油」的說法，不僅是把別人當笨蛋，更是擺明用「偽善」欺負基隆人。

守護外木山行動小組發言人，同時也是基隆市議員的陳冠羽指出，今年全國環境NGO會議中，反對四接正是結論之一。理由很簡單，協和「以氣換油」，仍然是用燃燒化石燃料，且就算改成燃氣發電，新協和電廠產生的溫室氣體、懸浮微粒的排放總量，更數倍於現今的排放。

陳冠羽指出，台電最大的問題在於電網韌性，但卻總想用「缺電恐懼」、操作「南北對立」的老套路來轉移焦點。再者，四接環評卡關的主因是台電環評資料不完備及涉及違法操作，這些都是台電該負的行政及法律責任。

守護外木山行動小組更明白呼籲，學者們不要再為公部門搽脂抹粉，找藉口開脫。同時也指出，現行的四接東移方案，不論從真時操船模擬或水工模型試驗都已經顯示對基隆港未來營運有明確的影響，台電環評書件資料非但不敢納入，也沒有回應台灣港務公司所提出的種種疑慮。

對於上午學者及環團的發言，基隆市政府發言人余治明表示，協和電廠改建案仍有許多探討的空間，能源轉型也並非只有天然氣能選擇，應考量當地生態永續發展，才是長遠目標。