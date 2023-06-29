SES-Imgotag自2010年起與元太合作，元太持有該公司5％以上股權，SES-imgotag獲得沃爾瑪訂單，有助於擴大其他零售商採用ESL的趨勢，帶動元太先前股價強勁表現。

但這次做空報告狙擊，也連帶影響元太股價，李政昊在今日股東常會上指出，由於SES-imgotag前景看好，相信這家公司，也進場加碼支持。