今年度實習生計畫招募人才分為兩大類，雲端工程師與市場拓展；透過專業技術培育、完善導師制度以及實作雲端專案培育學子，提供學生機會，參與公司的實際專案，不僅落地式養成專業能力，更將企業文化透過團體活動及Mentor手把手教學等方式傳遞給學生。

伊雲谷目前在全球共有14個據點，東南亞更是重要發展市場，此次參與實習生計畫有6位來自印尼的學生，打破語言及文化隔閡，共同學習並融入環境。從實習生到正職員工，伊雲谷致力打造開放、多元的環境。目前伊雲谷海內外已有超過650位員工，並透過「Day 1」及「客戶至上」精神，凝聚人才向心力。

本屆eCloudture雲端種子計畫吸引9所大專院校優秀學生參與，來自不同系所的實習生，透過團隊學習及競賽方式，針對專案目標，聚焦於提升企業效率及客戶體驗，不僅累積雲端實戰力，更習得團隊合作的軟實力。雲端種子計畫給予想飛上雲端的學生與業界接軌的機會，日後也有機會轉正成為伊雲谷生力軍。