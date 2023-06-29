亞太青年協會主辦的第7屆政治幕僚培訓營今天到總統府與副總統賴清德會晤。賴清德期勉學員，無論哪一個領域，都要清楚了解所屬政黨的理想、價值及原則。因為政黨若想要持續得到人民的支持，這三個面向「絕對不能夠放」。

今天的培訓營活動安排到總統府舉辦「模擬記者會」，由賴清德親自與學員們互動，總統府副祕書長黃重諺也陪同出席。

賴清德表示，「亞太青年協會」舉辦多項校園講座，包括去年九合一選舉的「與市長有約」，以及上個月剛結束的「校園總統馬拉松」，今年也舉辦了第7屆「政治幕僚培訓營」，深具建設性，是相當有活力的社團。

他曾擔任過立法委員及市長，從政有一段時間，他認為政治幕僚對於檯面上的政治人物非常重要。舉例而言，政治幕僚有不同的分類，研擬政策及法案的草案、專家學者意見請益、政治組織、文宣或者新聞等。

他期勉學員，無論哪一個領域，「同學們要清楚了解所屬政黨的理想、價值及原則」。因為政黨若想要持續得到人民的支持，理想、價值及原則這三個面向「絕對不能夠放」。

賴清德表示，如果同學們未來想要擔任政治幕僚，除了要有專業，也要了解政黨組織、法案等各類事項，更重要的是對政治工作要有熱忱。從政雖然很辛苦，但如果認為服務人民是很有意義的事情，選擇從政是最直接的方式，因為隨時都有可能接到選民的電話，而每一通電話都是藉以服務人民跟社會的機會。

賴清德隨後接受同學們提問，針對棒球球種、在美波士頓就學時看棒球比賽的經驗、喜好的漫威英雄人物等，與同學們進行分享；並與同學們自拍合影，現場氣氛熱鬧歡愉。