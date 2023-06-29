視察暖暖曾坍方致災邊坡，謝國樑：將協調林務局積極處理。

基隆市長謝國樑29日上午前往暖暖區視察曾坍方的暖暖街281巷及東勢街26巷，了解修復工程進度。謝國樑表示，暖暖街281巷去年曾發生嚴重坍方，肇事責任仍在鑑定中，若確認為地主則會協助受災戶求償；至於東勢街26巷國宅旁落石問題，由於邊坡部分是歸林務局管轄，若確認有疏失就會開罰來督促其改善，守護市民安全。
基隆市的暖暖區有許多社區因靠近邊坡，常有大雨侵襲後就發生落石與坍方情形，去年10月暖暖街281巷就出現土石滑落後，大量泥流湧入民宅需撤離之災情。因此謝國樑特別安排會勘，由當地市議員林旻勳、市議員陳冠羽等人陪同，除了解目前的復原工程狀況外，也傾聽民眾意見。
工務處長陳耀川說明，該處市府已請大地技師公會鑑定致災原因還有未來的水土保持建議，大約8月底9月初結果會出爐。謝國樑表示，該處後方邊坡去年災情嚴重，雖然工務處已將大部分的坍塌土石清除，然而土石滑落責任仍在鑑定中，若鑑定結果為地主的責任，市府將全力協助受災居民求償。
而針對東勢街26巷國宅旁邊坡落石問題，市府表示會將擋土牆上的護欄圍網妥善修復，防止零星土石滑落。
謝國樑說，該處落石區域為林務局管轄，若查明原因為林務局局疏於管理所致，將會請環保局進行開罰，以此督促林務局改善，先前針對台鐵也是用類似的方式，有達到不錯的效果。
謝強調，針對相關災害居民的撤離與災後安置作業，市府會積極檢討及並提出改進，另市府也會輔導社區成立環保志工隊伍，也會持續與議員溝通協調，一起維護市民的居住安全。
會勘邊坡行程結束後，謝國樑順道前往暖暖區公所五樓禮堂，了解暖暖室內兒童樂園施工情形。目前屋頂漏水等修繕工程已大致告一段落，將再進行後續工程，議員均表示很期待能盡早開幕，讓暖暖也有親子遊憩的空間。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。