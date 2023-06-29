去年10月曾坍方致災的暖暖街281巷，目前復原工程依然在進行中。（徐佑昇攝）

視察暖暖曾坍方致災邊坡，謝國樑：將協調林務局積極處理。

基隆市長謝國樑29日上午前往暖暖區視察曾坍方的暖暖街281巷及東勢街26巷，了解修復工程進度。謝國樑表示，暖暖街281巷去年曾發生嚴重坍方，肇事責任仍在鑑定中，若確認為地主則會協助受災戶求償；至於東勢街26巷國宅旁落石問題，由於邊坡部分是歸林務局管轄，若確認有疏失就會開罰來督促其改善，守護市民安全。

基隆市的暖暖區有許多社區因靠近邊坡，常有大雨侵襲後就發生落石與坍方情形，去年10月暖暖街281巷就出現土石滑落後，大量泥流湧入民宅需撤離之災情。因此謝國樑特別安排會勘，由當地市議員林旻勳、市議員陳冠羽等人陪同，除了解目前的復原工程狀況外，也傾聽民眾意見。

工務處長陳耀川（右）說明暖暖街281巷復原工程情形，並表示鑑定結果將於8月底至9月左右出爐。（徐佑昇攝）

視察暖暖曾坍方致災邊坡，謝國樑：將協調林務局積極處理。工務處長陳耀川說明。

工務處長陳耀川說明，該處市府已請大地技師公會鑑定致災原因還有未來的水土保持建議，大約8月底9月初結果會出爐。謝國樑表示，該處後方邊坡去年災情嚴重，雖然工務處已將大部分的坍塌土石清除，然而土石滑落責任仍在鑑定中，若鑑定結果為地主的責任，市府將全力協助受災居民求償。

東勢街26巷的擋土牆居民反映已出現明顯裂縫，應早日進行補強工程。（徐佑昇攝）

而針對東勢街26巷國宅旁邊坡落石問題，市府表示會將擋土牆上的護欄圍網妥善修復，防止零星土石滑落。

謝國樑說，該處落石區域為林務局管轄，若查明原因為林務局局疏於管理所致，將會請環保局進行開罰，以此督促林務局改善，先前針對台鐵也是用類似的方式，有達到不錯的效果。

謝強調，針對相關災害居民的撤離與災後安置作業，市府會積極檢討及並提出改進，另市府也會輔導社區成立環保志工隊伍，也會持續與議員溝通協調，一起維護市民的居住安全。

於視察邊坡行程結束後，基隆市長謝國樑順道前往暖暖區公所禮堂視察暖暖兒童室內樂園施工情形。（徐佑昇攝）

會勘邊坡行程結束後，謝國樑順道前往暖暖區公所五樓禮堂，了解暖暖室內兒童樂園施工情形。目前屋頂漏水等修繕工程已大致告一段落，將再進行後續工程，議員均表示很期待能盡早開幕，讓暖暖也有親子遊憩的空間。