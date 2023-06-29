衛福部彰化醫院是南彰化唯一設有早療中心的醫院，彰化醫院語言治療師、物理治療師、職能治療師等三大類治療師。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化醫院三大類治療師29日上午前往埔心鄉小牛津幼兒園，透過溜滑梯、跳格子及平衡等遊戲，觀察孩童在粗大動作的協調及運作能力等發展情況。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

引起兒童發展遲緩的原因很多，且多數成因不明，常因家庭漠視或在乎外界看法，而錯過黃金治療期。衛福部彰化醫院啟動社區幼兒園孩童發展評估機制，派出醫師到幼兒園評估孩童發展情形，早期發現兒童發展遲緩，避免錯過黃金治療期。

衛福部彰化醫院是南彰化唯一設有早療中心的醫院，彰化醫院語言治療師、物理治療師、職能治療師等三大類治療師，29日上午前往埔心鄉小牛津幼兒園，透過溜滑梯、跳格子及平衡等遊戲，觀察孩童在粗大動作的協調及運作能力等發展情況。

語言治療師顏婧縈表示，孩童通常較怕生，因此透過遊戲加入指示與步驟，從中觀察孩童的理解與表達能力等，進而發現孩童的語言能力遲緩情形，在與家長進行溝通，接受更進一步的評估，必要時接受早療。

職能治療師簡榮成也說，職能評估以精細動作為主，譬如說觀察孩童使用鉛筆、操作剪刀的動作，或是從積木遊戲及顏色分類中去觀察孩童對空間的概念，來了解孩童的神經及肌肉運用等精細動作是否遲緩。

復健科主任廖宜新說，有些家長有著「男生講話比較憨慢」、「大雞慢啼」的迷思，也有少部分家長認為早療會被鄰居笑，不願進行早療，不知不覺中就錯過黃金治療期。6歲以前是早療的治療期，2歲以前更是最佳時期，此時各方面的發育還沒定型，仍然有很大的發展空間及可塑性。

廖宜新強調，彰化醫院兒童復健中心日前落成，將兒童早療復健和成人復健分開，整合專業復健團隊，讓民眾不必帶著孩子奔波各醫院或各科別，現在再將步伐踏往幼兒園，由治療師去孩童的生活場域找出可能的發展遲緩孩童。