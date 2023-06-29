遠雄遊憩事業旗下潮牌旅店「OLAH POSHTEL悅樂旅店」花蓮、台中館，同步在暑期推出一系列限定活動，以「夏酒祭」為主題將獨立樂團演唱會搬進旅店、打造高空露營異國風造景、更祭出四季調酒、Tequila Shot住房專案等活動，標榜將帶來音樂、美酒和無盡的驚喜，讓旅客在旅店中渡過一個難以忘懷的夏日住宿體驗。

「聽團仔」看過來！獨立音樂浪潮即將席捲台中悅樂。台中作為重要的搖滾發源地，有著獨特的樂團與樂迷文化，特與地下音樂推手「迴響音樂藝文展演空間」合作，邀請10組在地獨立樂團，包含輕電音、民族風融合現代音樂及國樂搖滾等風格，暑期每週五、六晚上9點至10點熱血開唱，為音樂愛好者帶來精彩的演出。此外，台中悅樂於7/1-9/30還推出「BOTTOMS UP」住房專案，入住期間可品嚐由亞洲五十大酒吧Indulge創辦人王偉勳（Aki Wang），及旗下Liquid Art飲識藝術調酒師陳泯赫（Ken Chen）為台中悅樂調製的四季調酒，融合四季概念創造代表花香鹹鮮味的「詠春花」、熱帶水果酸甜的「撫夏風」、芋香層次甜蜜的「思秋月」、煙燻濃郁苦甜的「薫冬雪」，輕飲調酒隨著輕快節奏搖擺，享受微醺假期，平日雙人房自2,788元起。

目光轉向花蓮悅樂，特別邀請曾任大稻埕國際藝術節表演嘉賓「Nina&John那就醬樂團」到旅店演出，磁性的嗓音伴隨恣意撥動吉他的弦奏，時而呢喃、時而奔放，用獨有的調性詮釋樂曲令人陶醉於歌聲中。暑期每週六晚上9點至10點帶來精彩的演出。此外，花蓮悅樂也於7/1-9/30推出「SHOT UP」住房專案，入住即享墨西哥經典酒款「Tequila Shot」，搭配著鹽和檸檬一口飲盡後，微酸的嗆辣口感和檸檬相互交織，感受變化多端的酒精效應在舌尖發酵，平日雙人房自2,588元起。

除了樂團演出及特色調酒，花蓮悅樂攜手知名日系民族風選物店「Saibaba Ethnique」將「居家露營Veramping」精神灌注於旅店，以墨西哥異國風格作為設計，大量使用幾何圖案掛毯、濃厚卻不雜亂的色彩搭配以及豐富的綠植，為頂樓「放風去」打造出一個獨特的空間氛圍。在這裡，將感受到完全不同的放鬆和自在，彷彿置身於異國。無論是和朋友聚會還是與摯愛共度浪漫時光，「放風去」將帶來一份與眾不同的享受。

在沉醉音樂之時大口喝酒，無非是人生最享受的一大樂事！在這個夏天共度一個充滿音樂、美酒和樂趣的時光，從視覺的驚嘆、聽覺的享受到味覺的滿足，悅樂旅店透過「夏酒祭」將帶給旅客暑期最「潮」的旅行體驗。

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