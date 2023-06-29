現代人約砲行為日益普遍，但要謹守安全性行為。一名年輕男性求診泌尿科是因陰莖上出現約半公分的圓形傷口，外觀如同火山口，檢查發現，竟感染HIV（人類乳突病毒）病毒、梅毒、兩型疱疹病毒。醫師表示，過去還曾有案例除了感染這3種性病外，還外加菜花與淋病。

泌尿科醫師唐守宏在其臉書表示，上述男子一臉憨樣地走入診間，原因是陰莖上有個大約半公分的圓形傷口，長得像火山口、不太痛。他詢問該男子近來有無性接觸，男子回答有，但不知對象是誰。

唐守宏表示，除了上述男子，他幾年前也遇過一模一樣的案例，一個宅男的首次性經驗是鼓起勇氣在網路上找了個對象，然後也是一模一樣的檢驗報告。他轉述患者的說法常是「對方（約砲對象）看起來蠻清純的。」

唐守宏提醒男性，人在社會上行走，除了不要害人外，要記得二個原則，第一要自保，懂得至少戴上保險套。第二，也是最重要的，這世上不要錢的最貴。不要相信漂亮的女人會免費送上她們的身體。

他感嘆道，這份不要錢的大餐吃完，「愛滋+梅毒+疱疹」，通通送給病患了，前個案例還外加菜花和淋病，代價欲哭無淚；真有「毒玫瑰」在網路(江湖)上行走，或許有些人是報復性地散播這些病、等同於謀殺，所以男性千萬不要心存僥倖。