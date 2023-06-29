近期me too事件從從政壇一路延燒到演藝圈，越來越多被害者勇敢出面訴說遭受性騷擾的過程，也使得性騷擾議題被社會關注。面對性騷擾如何求助以及撫平心理傷痕，身心科醫師楊聰財給予多項建議，其中最重要的是確保自己的安全。

楊聰才診所院長楊聰財指出，在面臨性騷擾時，對於被害者的處境是困難且具挑戰性的，但是仍有許多方式可以協助被害者處理遭遇的情況，並減少對身心的影響。

首先，確保自己的安全是最重要的，楊聰財指出，安全是首要考慮的事情，如果立即感受到威脅，盡可能尋求安全的地方，並盡快通知警方或當地的相關機構尋求協助。

如果真的遭遇性騷擾，在可能的情況下，盡快保留任何與性騷擾事件相關的證據，例如文字訊息、電子郵件、社交媒體訊息、照片等。這些證據可以在後續的報案或法律程序中提供支持。

遭遇性騷擾後，找一個可以信任並能提供情感支持的人，可能是家人或朋友，透過抒發經歷來幫助舒緩壓力並獲得支持，不過楊聰財也提醒，為了保護個人隱私，必須謹慎選擇分享的對象，確保他們是可信賴且尊重隱私。

若透過專業的心理健康專業人士，如心理輔導師或心理師，他們可以提供適當的支持和指導，幫助處理情緒和心理創傷。另外，也可以研究相關權益和法律保護措施，這些可以幫助被害者做出明智的決策，並決定是否報案或尋求法律援助。

最後，在遭遇性騷擾後的困難時期，確保自己的身心健康是至關重要的，必須找到有效的自我照顧方法，例如運動、冥想、深呼吸、良好的飲食和充足的睡眠等，並且與朋友和家人保持聯繫，尋找可以舒緩壓力的興趣和娛樂活動。

不過楊聰財也提醒，每個人遭遇性騷擾的情況和反應都不同，所有的建議都可做為參考，但感到困惑或無法應對，必須尋求專業的法律或心理健康支持，他們可以根據具體情況提供更具體和個人化的建議。