博晟生醫董事長陳德禮表示，中國大陸市場將與上海朗邁醫療集團合作投資上海朗晟博新，博晟生醫與上海朗邁分別持股49%及51%，博晟生醫提供產品技術移轉，上海朗邁投入人力及資金，共同進行產品取證。朗邁集團長期投入在中國醫療器材市場經營，對於產品技術、設計研發及臨床需求均有豐富經驗，並且擁有現成的銷售網絡，於雙方合作後，除了可加速產品取證，並可於取證上市後透過現有經銷網路進行快速出貨。

博晟財務長趙叔威表示，前5月營收已超過去年全年度的營收。產品抗生素在四月進入健保給付後，已陸續完成與醫院間的合約轉換，下半年出貨可望逐步向上，軟骨再生產品愛膝康將持續擴大銷售通路，挹注長期營收，加上日本簽約金的收入，全年營收目標將可順利達成。

陳德禮表示，未來公司將持續強化主力產品銷售，刺激營收增長並帶進現金流入，同時隨著公司產品陸續開發完成，研發支出也將逐漸下降，整體虧損將逐漸收斂，並進一步實現損益兩平。骨生長因子於日本二期臨床試驗報告可望於近期完成，並且目標於下半年度完成台美臨床試驗收案，以及新竹工廠的查驗登記。