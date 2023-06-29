歐陽菲菲今現身松山機場。（鄧博仁攝）

歐陽菲菲今現身松山機場。（鄧博仁攝）

歐陽菲菲今現身松山機場。（鄧博仁攝）

歐陽菲菲。（圖／中時資料照）

旅日巨星歐陽菲菲獲本屆金曲獎特別貢獻獎殊榮，今（29日）從日本搭機返台，為出席本周六的金曲頒獎典禮提前做準備，班機約莫下午1點落地松山機場，本報記者獨家直擊她精神奕奕地，與妹妹、日本經紀人及髮型師等助理一同步出入境大廳，歐陽菲菲對於現場有媒體守候相當驚訝，全程低頭不語快速走向戶外準備搭車離去，記者追趕在後直呼是她的歌迷，歐陽菲菲一聽到，立刻回頭向記者點頭並展露笑容，並且連續說了2次「謝謝」；她超過10年沒回台灣，追問想念台灣美食嗎？一旁助理笑回菲菲姊很想念台灣小吃，什麼都想品嚐，隨後一行人搭車離去。

獨／歐陽菲菲返台出席金曲典禮 再現巨星風采微笑感謝

據了解她此次返台下禢文華東方酒店，由於歐陽菲菲要求全程保密低調，所以連歌迷都不知道她返台班機時間、預計停留台灣幾天；據悉她這次返台，除了出席本周六的金曲獎頒獎典禮，還將抽空與幾位資深媒體人聚餐，至於其他行程則保密到家。

73歲歐陽菲菲以其中低音磁性嗓音著稱，無論是抒情及動感舞曲皆具「歌壇天后」唱將實力。1971年為日本東芝唱片公司賞識歐陽菲菲赴日發展，在日本出道時，他隸屬於渡邊製作公司。她在日本樂壇成績斐然，曾受邀參加NHK紅白歌合戰，成為第一位外國歌星參賽者。其知名代表作品有〈愛的路上我和你〉、〈熱情的沙漠〉、〈感恩的心〉、〈愛我在今宵〉以及〈擁抱〉等歌曲，1971年憑藉〈雨中徘徊〉獲得第13屆日本唱片大賞新人獎。1972年再以〈雨のエアポート〉獲得日本有線大獎，1983年則是以〈逝去的愛〉獲得第25屆日本唱片大賞暢銷獎，為台日2地樂壇交流貢獻極大。

第34屆金曲獎頒獎典禮將於7月1日晚上7時在台北小巨蛋登場，星光大道於下午5時開始。