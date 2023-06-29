Sho Triple🚄✅

Shohei Ohtani triples in the 1st inning against the Chicago White Sox at Angel Stadium. Ohtani scores on subsequent play thanks to Mike Trout.😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #MVP⚔️ pic.twitter.com/p3xKlTY5l9 — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) June 29, 2023

日籍球星大谷翔平無緣追平生涯最長連續3場開轟，今（29日）交手白襪仍繳出本季第10次3安猛打賞，包含1支三壘安長打，天使此戰打了5分，但投手相當不爭氣狂丟11分，最終以5比11遭白襪痛擊。

扛起先發DH第2棒，大谷翔平首打席以極其扭曲的姿勢揮出車布邊安打，並一溜煙直衝三壘得分大門，這是大谷翔平本季第5支三壘安打，與海耶斯（Ke'Bryan Hayes）、凱麥爾（Kevin Kiermaier）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）以及羅薩里歐（Amed Rosario）並列全大聯盟最多，但只有大谷翔平一個人的全壘打數突破雙位數。

「谷鱒」首局就成功連線，卓奧特（Mike Trout）同樣敲出三壘長打，讓大谷翔平輕鬆回到本壘攻下分數，大谷本季多次演出準完全打擊，最艱困的三壘安打完成後，讓人相當期待他能再次挑戰完全打擊，不過接下來2個打席，大谷翔平都吞下三振，陷入短暫熄火狀態。

第4次打擊機會，大谷翔平再度擊出安打，該球差點打在前隊友米德頓（Keynan Middleton）的臉上，大谷翔平連忙揮手道歉示意，第9局則是擊出內野安打，完成本季第10次猛打賞，但天使先發投手巴瑞亞（Jaime Barria）遭到白襪亂棒痛擊，只投3局就掉5分之多，天使無奈終止2連勝。