台灣高鐵公司職工福利委員會發起「環境永續深耕行動」，今（29）日前往桃園市蘆竹灘釣場舉辦2023年「集拾行垃」第一梯次淨灘活動。這項極富意義的環保活動已是第七度舉辦，不僅每次都吸引大批高鐵人踴躍報名，同時，台灣高鐵董事長江耀宗與總經理鄭光遠更是從不缺席，每年都親自參加。

江耀宗表示，每次參加淨灘活動，都讓人對廣闊的海洋格外的敬畏與疼惜。希望高鐵人透過淨灘的體驗，更加了解從源頭減塑的重要性，更希望大家都能把今天獲得的寶貴經驗，分享給身邊更多的親友，鼓勵大家一起從日常生活中做起，隨時隨地為地球與環境盡一份心力。

江耀宗董事長也特別感謝「海湧工作室」長年對於這項活動的協助，分享許多他們在第一線守護環境的精采故事，讓高鐵人體認到海洋保育的工作實在刻不容緩，更需要大家一起持續努力！

「環境永續深耕行動」是由台灣高鐵職工福利委員會主辦、員工自發性參加的環境教育系列活動，繼今年4月20日在高鐵燕巢總機廠順利完成植樹造林活動後，預計自今日起分別在北、中、南各地接續舉辦三場「集拾行垃」淨灘活動，以進一步落實永續深耕的環保理念；今日淨灘成果共計清出625公斤海洋廢棄物，種類以寶特瓶、玻璃瓶、塑膠袋、免洗餐具等居多，眾人齊心合力讓沙灘恢復潔淨的樣貌，希望透過這項保護海洋的環境教育活動，為我們珍愛的地球盡一份心力。

2023年「集拾行垃」淨灘活動後續將移師到雲林縣麥寮許厝寮漁港堤防與台中市大肚溪口野生動物保護區進行，希望繼續守護海洋、還給沙灘乾淨的風貌。